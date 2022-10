“E’ stato difficile…”: Napoli, all’improvviso c’è lo sfogo del grande ex

Il Napoli continua a sorprendere e vincere sia in Italia che in Europa. Nelle ultime ore è arrivata però una frecciata nei confronti del club.

Il Napoli ha attuato una vera e propria rivoluzione nell’ultima sessione di calciomercato. Il club azzurro ha ceduto alcune delle pedine chiave degli ultimi anni, ha ingaggiato giocatori nuovi e cambiato totalmente la ‘spina dorsale’ della squadra. Una delle rivoluzione più nette degli ultimi anni.

Il club partenopeo ha ceduto anche il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz, andato via nella fase finale del calciomercato e ceduto al PSG. Il calciatore ha parlato in conferenza stampa, pochi minuti fa, ed ha trattato di tanti temi, compresa la cessione avvenuta in estate.

Ecco le sue parole: “All’inizio è stata difficile, avevo bisogno di adattarmi e non ero nella condizione fisica migliore. Sono comunque riuscito a recuperare il ritmo durante le partite, a Napoli mi sono allenato un mese senza palla ed è stato difficile”. Fabian rincara: “Non ho giocato neanche una gara e non ho fatto nessuna sessione collettiva”.

PSG, l’ex Napoli Fabian parla della sua nuova avventura

Negli ultimi anni diversi giocatori del Napoli hanno lasciato il capoluogo partenopeo e si sono trasferiti a Parigi. Lavezzi e Cavani sono i più famosi, ma ora è il turno di Fabian Ruiz e a riguardo il giocatore ha commentato in questo modo:

“Mi trovo bene con Verratti, parla italiano e all’inizio mi ha aiutato molto. Alla fine è sempre facile giocare con i migliori e lui è uno dei migliori. Modulo? Posso adattarmi a tutti i sistemi di gioco, io mi attengo alle scelte dell’allenatore. Ho giocato negli ultimi anni con il 4-3-3 ma posso giocare in ogni modulo.