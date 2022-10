“Scarsi…”: attacco al Napoli, l’ex Roma adesso esagera davvero

Ennesimo attacco frontale al Napoli dello Scudetto: l’ex giocatore rincara la dose

Il Napoli vive uno straordinario momento di forma. Gli azzurri sono in testa alla classifica di Serie A e ieri contro la Roma è arrivata l’ennesima prestazione super e vittoria meritata. Fra gli addetti ai lavori e non solo c’è chi è pronto a scommettere sulla vittoria dello Scudetto.

I tifosi non ne vogliono sapere: come sempre in città regna la scaramanzia. Il sogno è quello di poter replicare quanto accaduto nel 1987 quando il Napoli, guidato dall’immenso Diego Armando Maradona, portò a casa il primo Scudetto dalla storia del club. Proprio di quello Scudetto se ne è parlato molto di recente a causa di Antonio Cassano, che ha definito “scappati di casa” i compagni di squadra del Pipe de Oro. Dichiarazioni che hanno scatenato tante polemiche.

Cassano rincara la dose: nuovo attacco a Renica e Ferrara

Da Renica a Ferrara: i protagonisti di quel Napoli se la sono legata al dito e nelle scorse settimane gli hanno risposto sui social e non solo. Cassano però rincara la dose, stuzzicato da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia per l’ennesimo Pallone d’Oro: “Ho fatto tornare dall’oltretomba un sacco di ex calciatori, gli ho fatto pubblicità. Si sono offesi perché li ho chiamati “scappati di casa”? Tanto dopo un giorno questi non li caga più nessuno: la verità è che erano scarsi“.

Parole davvero durissime quelle di Cassano che stavolta ha proprio esagerato. Ferrara e Renica risponderanno ancora? Forse sì, anche se in questi casi sarebbe meglio non farlo. Tutti sanno che quel Napoli era formato da grandi giocatori e anche da grandi uomini, guidati dal giocatore più forte della storia.