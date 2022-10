Napoli, sorpresa Mario Rui: la decisione dell’allenatore è ufficiale

L’elenco è diventato ufficiale e c’è anche Mario Rui: sorpresa per il terzino del Napoli che riguarda i prossimi Mondiali

Mario Rui è al Napoli da diversi anni, dove non ha mai avuto un sostituto serio. Diventato titolare dopo l’infortunio di Ghoulam, il portoghese ha arato la fascia sinistra fino alla scorsa estate. Spesso sottotono per una questione fisica, il club partenopeo -dopo l’addio dell’algerino- ha puntato su Mathias Olivera. L’ex Getafe si è messo in mostra in diverse partite, anche molto importanti, dando un’alternativa valida a Mario Rui.

Per il portoghese è arrivata anche la convocazione in Nazionale qualche settimana fa, scendendo anche in campo contro la Repubblica Ceca. Erano addirittura due anni che il terzino del Napoli non giocava una partita con il Portogallo. E il fatto che il suo rendimento sia migliorato, gli ha permesso di ricevere una bella sorpresa.

Napoli, Mario Rui nei pre-convocati per il Mondiale

Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha reso noto l’elenco completo dei 55 pre-convocati per i prossimi Mondiali. Un numero molto alto, certo, che verrà diminuito prima dell’inizio della competizione che si svolgerà in Qatar. Nell’elenco figura anche il nome di Mario Rui, che ha concrete possibilità di partecipare alla competizione. Resta da capire, però, quali saranno i giocatori che il ct preferirà.

Dal suo lato, infatti, il terzino del Napoli deve superare la concorrenza di Nuno Mendes e Raphael Guerreiro. Due dei terzini sinistri più forti d’Europa, che giocano in grandi club come PSG e Borussia Dortmund. Ma le possibilità non sono poi così basse.