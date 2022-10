Napoli-Rangers, le condizioni di Anguissa: adesso è ufficiale

La notizia arriva direttamente da Castel Volturno: le ultime sulle condizioni di Zambo Anguissa

Un Napoli ancora straordinario. Gli azzurri vincono anche all’Olimpico contro la Roma di Mourinho: un’altra vittoria di un inizio di stagione incredibile. Victor Osimhen decisivo con una rete fantastica a dieci minuti dalla fine, ma fra le due squadre si è notato un divario davvero enorme per idee e qualità di gioco.

Luciano Spalletti continua ad ottenere risultati super nonostante le assenze. In particolar modo due: quelle dei titolari Rrahmani e Zambo Anguissa, anche ieri sostituiti da Juan Jesus e Ndombele. Il difensore si sta dimostrando un’alternativa di grande affidabilità, l’ex Tottenham invece è sulla buona strada per entrare definitivamente degli schemi. Ma è chiaro che l’obiettivo è di riavere i titolari il prima possibile per questo intenso e importante finale di stagione.

Napoli, infortunio Zambo Anguissa: le ultime

Il Napoli è tornato in campo questa mattina a Castel Volturno per l’allenamento. La società, con un comuicato ufficiale, ha dato le ultime novità sulle condizioni degli infortunati. Zambo Anguissa ha svolto ancora lavoro personalizzato sul campo: lo staff sanitario spera di metterlo a disposizione di Spalletti per il prossimo week-end di campionato.

Terapie invece per Rrahmani: il suo rientro dovrebbe essere più lungo. Terapie e lavoro personalizzato fra campo e palestra per Salvatore Sirigu, l’altro infortunato in attesa di recupero. La situazione quindi dall’infermeria: la buona notizia è che entro pochi giorni potrebbe tornare a disposizione l’ex centrocampista del Fulham; ci vorrà forse un po’ più di tempo invece per il difensore.

Il recupero di questi giocatori è importante ma Spalletti può contare sull’apporto di tutta la rosa, come hanno dimostrato Juan Jesus, Ndombele e anche Elmas ieri in Roma-Napoli. E questo è grazie al grande lavoro dell’allenatore che ha saputo coinvolgere tutti in questo fantastico progetto tecnico e tattico.