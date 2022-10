Napoli-Rangers, la UEFA ha deciso: arriva l’ufficialità

Il Napoli è alla ricerca della quinta vittoria consecutiva in Champions League: nel mirino c’è la gara contro il Rangers, per cui è arrivata anche un’ufficialità.

Il Napoli, ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma, ha trovato una vittoria importantissima contro i giallorossi. Una gara certamente non scontata, che ha regalato altri tre punti nella classifica di campionato ai partenopei. Ora la concentrazione è già rivolta alla prossima sfida: quella di Champions contro i Rangers. Per cui è arrivata anche un’ufficialità da parte della UEFA.

Il Napoli di Luciano Spalletti è riuscito a battere, in trasferta, anche la Roma di José Mourinho. Un ulteriore tassello aggiunto perciò al percorso condotto fin qui dagli azzurri.

In ottica Champions League, invece, grazie a tutte le gare giocate e vinte fin qui, la qualificazione agli ottavi è già stata posta in cassaforte. L’intenzione però è quella di non fermarsi, puntando ad ottenere la quinta vittoria, su cinque, con la partita da giocare mercoledì sera contro i Rangers. Questa la decisione della UEFA sul match.

Napoli-Rangers, la UEFA emana l’ufficialità: questa la squadra arbitrale per il match di Champions League

Il Napoli, quindi, contro i Rangers allo Stadio Diego Armando Maradona vuole ottenere la quinta vittoria consecutiva in Champions League. La qualificazione è già certa, così come l’eliminazione dalla competizione degli avversari. Ma gli uomini di Luciano Spalletti non vogliono assolutamente rallentare nel proprio entusiasmante cammino.

Questa è allora la squadra arbitrale completa scelta dalla UEFA per il nuovo impegno del Napoli: