Roma-Napoli, incredibile Karsdorp: la decisione di Irrati lascia senza parole

Solo lo staff tecnico della Roma ha evitato ulteriori contatti tra Karsdorp e Irrati: la decisione dell’arbitro lascia senza parole

Roma-Napoli è stata una partita tesissima. I giocatori in campo se le sono date -mai falli cattivi- di santa ragione e sono volate tante ammonizioni. Per Massimiliano Irrati, l’arbitro del match, non era per niente semplice tenere la situazione in pugno. Oltre alla difficoltà nel valutare i contatti, spesso al limite, c’era anche la gestione delle proteste che non era semplice da valutare.

Nel finale, gli animi accesi hanno condotto anche a delle reazioni ai limiti. Infatti, dalle telecamere si è intravisto un battibecco tra Rick Karsdorp e Massimiliano Irrati. I due sono finiti testa contro testa, l’arbitro ha involontariamente calpestato il piede del terzino della Roma. Questo ha scatenato la reazione del giocatore, che ha spintonato lo stesso arbitro ed è stato portato via dallo staff tecnico giallorosso.

Roma, la decisione di Irrati su Karsdorp

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, la reazione di Karsdorp non è stata messa a referto da Irrati. Una decisione sorprendente, visto che quando un giocatore mette le mani addosso all’arbitro, viene immediatamente espulso. Successivamente scatta la squalifica, che di solito è di tre giornate. L’emittente racconta che il terzino della Roma verrà probabilmente graziato.

Dopo lo spintonamento, infatti, Karsdorp ha inveito contro il direttore di gara e -come detto in precedenza-, solo l’intervento dello staff tecnico ha evitato altro. Una reazione esagerata, resta da capire se sarà effettivamente questa la decisione del Giudice Sportivo che verrà resa nota con ogni probabilità domani.