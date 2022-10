Roma, non solo la sconfitta: che mazzata per Mourinho

La Roma di José Mourinho si lecca le ferite dopo la sconfitta con il Napoli e riparte dall’Europa League: ma c’è un problema

Il Napoli ha trionfato all’Olimpico grazie a una perla di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano ha sfruttato l’unico errore di Smalling della partita e superato Rui Patricio con un siluro. Tutto sommato tre punti meritati per i partenopei, che prima avevano sciupato diverse occasioni. Per Mourinho, invece, una sconfitta arrivata con zero tiri in porta effettuati e probabilmente tanto rammarico per il modo in cui il match è stato preparato.

Oltre alla sconfitta, però, Mourinho deve valutare un altro aspetto molto importante per la partita di giovedì di Europa League. Sono le condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini, che non era al 100% come evidenziato dallo stesso allenatore nelle dichiarazioni post-partita.

Roma, problema al flessore per Pellegrini

Lorenzo Pellegrini ha subito un problema al flessore, che lo accompagna da diverso tempo. Le sue condizioni sono da valutare in vista dell’impegno di Europa League di giovedì, che la Roma disputerà contro l’HJK. Sarà invece pienamente a disposizione Nicola Zalewski, che non è sceso in campo contro il Napoli per problemi di stomaco. E’ chiaro che gli infortuni non possono essere degli alibi per le brutte partite giocate, anche perché ogni squadra deve avere un’identità a prescindere da chi va in campo. Quella della Roma è parsa molto rinunciataria ad attaccare il Napoli.

Fatto sta che Pellegrini è probabilmente il giocatore più importante della Roma insieme a Dybala. Non solo a livello di status raggiunto, ma anche tecnicamente. E Mourinho potrebbe perderlo per la Coppa.