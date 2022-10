Una bella sorpresa per i tifosi: succederà in Napoli-Sassuolo

Una bella notizia per i tifosi del Napoli, la sorpresa è prevista per la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo

I tifosi del Napoli si stanno godendo un inizio di stagione clamoroso. Solo vittorie per la squadra di Spalletti, in Italia e anche in Champions League. Tutte di altissimo livello, con un gioco spettacolare e tante reti segnate. A parte ieri contro la Roma: è bastata una magia di Osimhen per superare i giallorossi, incapaci dal primo all’ultimo minuto di creare pericoli alla porta di Alex Meret.

Adesso il Diego Armando Maradona potrà godersi lo spettacolo per due volte di fila in pochi giorni: prima i Rangers in Champions League, per la quinta e forse decisiva giornata, poi il Sassuolo in Serie A nel prossimo week-end di campionato. Una doppia sfida molto importante per la stagione azzurra. E intanto, proprio in vista della sfida contro i neroverdi, c’è una gran bella notizia per tutti i piccoli tifosi del Napoli.

Napoli-Sassuolo, tifosi pazzi di gioia: che bella sorpresa

Come accaduto per le altre partite casalinghe di questa Serie A 2022/2023, anche per Napoli-Sassuolo ci sarà l’ingresso gratuito per tutti i ragazzi under 14, accompagnati ovviamente da un genitore o da un parente fino al quarto grado, che sarà il responsabile del giovane tifoso per tutta la durata della manifestazione sportiva. L’emissione del ticket gratuito per tutti i minori di 14 anni è possibile solo tramite TicketOne.

Per ottenere il posto del titolo gratuito adiacente a quello dell’accompagnatore, è fondamentale che l’emissione avvenga contestualmente. Nella pagina “Biglietti” sul sito ufficiale del Napoli ci sono tutte le indicazioni necessarie per la procedura d’acquisto.

Una bella novità per i più piccoli appassionati napoletani, che potranno assistere gratuitamente ad una prestazione della squadra di Spalletti. E in queste fase è davvero una bella opportunità. Il Sassuolo è un avversario da non sottovalutare ma quest’anno gli azzurri sembrano avere davvero una marcia in più di tutti gli altri.