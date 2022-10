“È la cosa più grave”: Juventus, è caos per l’eliminazione in Champions

Che caos in caos in casa Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League: le analisi nel post-partita sono dure da digerire

Il Benfica ha letteralmente trionfato contro la Juventus, rischiando anche di arrivare sul 6-1. Poi, un rilassamento della squadra di Schmidt ha permesso ai bianconeri di recuperare fino al 4-3. Ma solo il punteggio rende meno amara l’eliminazione, insieme alla bella figura che hanno fatto Miretti, Soulé e Junior. Il dato di fatto, però, è che la Juve è fuori dalla Champions League già dalla fase a gironi.

Sono ben quattro le sconfitte su cinque partite. Solo una vittoria, all’Allianz Stadium contro il Maccabi Haifa. E la prossima settimana, col PSG, servirà ‘solo’ per conquistare la qualificazione al playoff di Europa League. Importante, infatti, continuare l’avventura europea anche per una questione d’immagine, oltre che sportiva. A parlare dell’eliminazione della Juventus è stato l’ex capitano, Alessandro Del Piero.

Juventus, Del Piero parla dell’eliminazione

Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita: “E’ un 4-3 falsato, graziato dal coraggio e dalla forza di volontà della Juve nel finale che poteva finire in maniera drammatica. Questa serenità è fondamentale nelle squadre per esprimersi al meglio. Errori banali anche a livello tecnico, è questa la cosa più grave. Credo dipenda anche dalla società e dal momento che sta attraversando”.

Non c’è molto altro da aggiungere: la Juve sta attraversando un periodo drammatico, non riesce a non compiere errori banali e l’eliminazione è strameritata. Tra l’altro, non c’è ancora l’aritmetica qualificazione in Europa League, che potrebbe arrivare solo nell’ultima partita.