Napoli, colpo di scena in Champions League: convocazione a sorpresa

Colpo di scena in Champions League per Napoli-Rangers: una convocazione a sorpresa per Spalletti

Il Napoli si sta preparando per la quinta e decisiva partita del girone di Champions League. Gli azzurri ospitano i Rangers e sperano di chiudere la questione qualificazione con altri tre punti. La vittoria contro la Roma di domenica sera ha dato ancora più certezze alla squadra di Luciano Spalletti.

Il Napoli ha svolto stamattina l’allenamento di rifinitura e, almeno nella fase iniziale, Zambo Anguissa non c’era: il centrocampista non dovrebbe rientrare per la partita di domani, Spalletti spera di averlo per il Sassuolo nel prossimo week-end di campionato. Ancora out anche un altro infortunato, Salvatore Sirigu: anche l’ex Psg è ancora fermo ai box, ed è per questo che contro i Rangers si prospetta una convocazione a sorpresa.

Napoli-Rangers, novità in arrivo: la decisione di Spalletti

Fra i convocati per Napoli–Rangers infatti dovrebbe esserci Boffelli, il giovanissimo portiere della Primavera azzurra, classe 2004. In assenza di Sirigu, dovrebbe essere lui il terzo potiere, dietro ad Alex Meret e Idasiak, inserito in lista UEFA al posto di Marfella poiché reduce da due anni di tesseramento con il vivaio azzurro (cosa che Marfella non ha).

Ecco quindi una sorpresa nella lista dei convocati di domani con il portiere della Primavera pronto alla sua prima volta con i grandi nel ruolo di terzo portiere. Per il resto la situazione è abbastanza delineata: per Zambo Anguissa c’è bisogno ancora di qualche giorno, come detto potremmo rivederlo almeno in panchina in Napoli-Sassuolo di sabato.

Per Sirigu invece a quanto pare i tempi sono un po’ più lunghi, ma vedremo quello che succederà nei prossimi giorni. Ciò che è certo è che l’ex Psg non ci sarà nemmeno domani e al suo posto sarà convocato il giovanissimo portiere della Primavera, pronto a vivere un vero e proprio sogno.