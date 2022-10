“Andrà via”: Napoli, l’annuncio su Kvaratskhelia fa tremare i tifosi

Giungono delle dichiarazioni importanti sul futuro di Kvaratskhelia al Napoli, che suscitano inevitabili pensieri nei tifosi azzurri.

La sfida di Champions League allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ contro il Rangers Glasgow consentirà a Luciano Spalletti un leggero turnover. Il Napoli, infatti, si è già classificato agli ottavi di finale della competizione, ma sarà comunque importante vincere la gara di domani sera, per andare ad Anfield a bottino pieno e cercare di conquistare il primo posto del gruppo, predisponendosi così a un sorteggio probabilmente meno difficile.

Tra i calciatori che osserveranno un turno di riposo o che non partiranno dalla panchina dovrebbe esserci anche il georgiano Kvaratskhelia. L’esterno d’attacco, arrivato a Napoli durante l’estate, è praticamente diventato il giocatore inamovibile in attacco per gli azzurri per il contributo alla causa e per la sua raffinatissima tecnica.

In occasione della sfida contro la Roma si è evidenziata una leggera flessione, causata dall’eccessiva stanchezza accumulata. Considerando anche i pochi giorni a disposizione per smaltire la gara dell’Olimpico, Spalletti potrebbe farlo riposare insieme ad altri 2-3 elementi.

Napoli, l’ex Roma su Kvaratskhelia: “È da top club europeo”

Amantino Mancini, ex attaccante fra le altre di Roma e Inter, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha parlato così di Kvaratskhelia: “La sua storia nel calcio italiano è simile alla mia, anche io ero uno sconosciuto e alla prima stagione feci tanti goal e tanti assist. Se il ragazzo continua così non durerà molto a Napoli”.

Secondo l’ex giocatore, il georgiano è fatto per palcoscenici ancora più competitivi: “È da top club europei. Ha molta personalità, fa assist e goal. Senza menzionare che nell’uno contro uno è devastante. Il Napoli è stato bravissimo a trovarlo e Spalletti bravissimo nel gestirlo”.