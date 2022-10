“Succede quando c’è Osimhen”: Kvara, l’osservazione spiazza i tifosi

Il Napoli si gode il successo ottenuto con la Roma in cui Osimhen è stato protagonista assoluto: l’analisi dell’ex dirigente non lascia scampo.

Il Napoli si prepara alla sfida di Champions League da disputare contro i Rangers, continuando a godersi il successo ottenuto all’Olimpico contro la Roma di Mourinho. Victor Osimhen è stato il protagonista indiscusso del match contro i giallorossi e l’analisi dell’ex dirigente, che coinvolge anche Kvara, appare chiara.

Che Osimhen tra le file del Napoli sia in grado di fare la differenza è ormai indubbio. Ed è stato confermato con la gara disputata contro la Roma domenica sera, in cui il suo gol ha fatto ottenere tre punti fondamentali in classifica agli azzurri.

L’ex dirigente, ad oggi procuratore, Enrico Fedele ha perciò parlato proprio dell’attaccante che fa la differenza alla corte di Luciano Spalletti. Con l’occasione il riferimento è andato a un altro giocatore azzurro che ha canalizzato su di sé l’attenzione fin da subito, ovvero Kvaratskhelia.

Napoli, Fedele fa un confronto tra Kvaratskhelia in campo con e senza Osimhen: l’analisi

Ai microfoni di ‘Radio Marte’, quindi, nel corso del programma ‘Forza Napoli Sempre’ ha parlato l’ex dirigente e ad oggi procuratore Enrico Fedele: “Quando gioca Osimhen, l’estro di Kvaratskhelia è un po’ limitato. Ciò accade perché l’africano, con la sua voglia di vincere e il suo furore agonistico, si mangia la scena. Osimhen oscura gli altri”.

Nello specifico su Roma-Napoli ha infatti continuato Fedele: “La partita è stata vinta al 50% da Osimhen e 50% persa dal portiere Rui Patricio”. Per concludere ha affermato: “In questo momento il Napoli è la squadra più forte del campionato. Oggi come oggi non ci sono concorrenti all’altezza”.