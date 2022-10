Napoli, non ci voleva: la brutta notizia arriva nel pomeriggio

Una brutta notizia per il Napoli è arrivata nel pomeriggio: l’ennesima delusione per la società azzurra

Il Napoli è pronto a scendere ancora in campo dopo la splendida vittoria contro la Roma di domenica scorsa. Gli azzurri sono primi in classifica ovunque: in Serie A, a più 3 dal Milan, e in Champions League, dove è già in tasca da tempo la qualificazione agli ottavi di finale.

Luciano Spalletti però vuole vincere ancora per provare a chiudere il girone al primo posto. Questo permetterebbe al suo Napoli di avere più chance di beccare un avversario più “abbordabile” agli ottavi (anche se negli ultimi anni abbiamo visto come questa tendenza ormai non sia più così incisiva). Chiudere al primo posto però è anche un motivo di orgoglio e di prestigio, soprattutto in un gruppo con Liverpool e Ajax, due squadre che avrebbero messo in difficoltà chiunque. Ma se c’è un Napoli che in Europa vola, ce n’è un altro che proprio non riesce ad ingranare.

Napoli, è successo ancora: brutta notizia per i tifosi

Il Napoli Primavera infatti ha perso ancora in Youth League, la competizione europea per le squadre giovanili delle partecipanti alla Champions League. Gli azzurrini sono stati sconfitti per 3-2 in casa dai Rangers: si tratta della quarta sconfitta nel girone, alle quali si aggiunge un pareggio contro l’Ajax (1-1). La squadra quindi non andrà avanti nella competizione ed è un peccato considerando, invece, quanto di buono sta facendo la prima.

Il settore giovanile del Napoli deve crescere ancora tanto per poter lottare a questi livelli. In Europa ci sono molti più investimenti nei vivai, sia per le strutture che per la preparazione, cosa che in Italia, e soprattutto a Napoli, spesso si sottovaluta. Un percorso che ci si aspetta si possa fare nei prossimi anni per potersi togliere qualche soddisfazione anche a livello giovanile.