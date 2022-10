Napoli-Rangers, salti di gioia per Spalletti: adesso è ufficiale

Salti di gioia per Luciano Spalletti, adesso è anche ufficiale: il big sarà presente nel match tra Napoli e Rangers

Il Napoli è già qualificato agli ottavi di Champions League, ma arrivare primi o secondi nel girone fa tutta la differenza del mondo. Contro il Rangers si giocherà soprattutto per il primato, con il Liverpool che farà visita all’Ajax. Non ci sarà il sold-out, il che è una notizia considerando che i partenopei stanno andando benissimo e vengono da undici vittorie consecutive.

Già nella conferenza stampa di ieri, Spalletti ha reso noto che effettuerà alcuni cambi di formazione rispetto alla vittoria di Roma. Normale, visto che si gioca ogni tre giorni e il Napoli ha già perso due giocatori per infortunio: Amir Rrahmani e Zambo Anguissa. C’è però una novità che riguarda il centrocampista camerunense, che l’allenatore dei partenopei aveva già anticipato.

Napoli-Rangers, Anguissa convocato

Spalletti ha diramato la lista delle convocazioni per la partita con il Rangers. Non c’è Salvatore Sirigu, alle prese con un infortunio muscolare. Al suo posto, convocato Boffelli che faceva parte della lista B. Ancora ai box Rrahmani, che non si riprenderà prima del 2023, mentre è ufficialmente recuperato Anguissa. Il centrocampista camerunense è stato ufficialmente convocato per la partita di questa sera.

Una grande notizia per tutto il Napoli, vista l’importanza del giocatore nella squadra sia a livello morale, sia a livello tecnico. Anguissa si assume responsabilità sotto ogni punto di vista e ha avuto il miglior inizio di stagione della sua carriera, anche a livello realizzativo. Perderlo è stato un duro colpo per i partenopei, anche Ndombele ha fatto abbastanza bene seppur non al massimo delle sue potenzialità.