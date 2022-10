Napoli, delusione per De Laurentiis: succederà contro i Rangers

Un dato deludente per il Napoli e per De Laurentiis: succederà stasera contro i Rangers al quinto turno di Champions League

Il Napoli vive un momento splendido in campionato e anche in Champions. La vittoria contro la Roma è un’ulteriore prova della forza della squadra azzurra: Spalletti ha dato una vera e propria lezione di calcio a Mourinho, incapace di rendere la sua squadra pericolosa in fase offensiva.

I partenopei tornano in campo questa sera per la Champions: con la qualificazione in tasca, adesso l’obiettivo è provare a chiudere al primo posto. Ma la notizia del Corriere dello Sport di stamattina ha lasciato un po’ tutti perplessi, in particolar modo in società. Nessuno si aspettava questo dato che è in contro tendenza rispetto alle ultime settimane.

Napoli-Rangers, un dato deludente: i numeri

Secondo quanto riportato, stasera al Maradona non ci sarà il sold-out: sono attesi 40mila spettatori. I biglietti sono ancora in vendita quindi nelle prossime ore il dato può aumentare, ma non si raggiungeranno i numeri delle scorse settimane.

C’è il sospetto che il livello dell’avversario e la qualificazione già raggiunta possano aver portato i tifosi a non andare allo stadio. Ma in realtà si tratta comunque di una partita molto importante, da vincere ad ogni costo. E per questo motivo la spinta del pubblico è necessaria.

Il Napoli infatti deve battere i Rangers per chiudere il girone al primo posto in classifica: è un risultato che, dopo il percorso fatto in questi mesi, è veramente importante. Sulla carta può sembrare un match “facile”, ma non è così: è una squadra che nasconde diverse insidie e lo si è visto anche nella partita d’andata, condizionata anche dall’espulsione.