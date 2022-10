“Credevo che…”: Simeone e Spalletti, spunta il retroscena dopo Napoli-Rangers

Spalletti e Simeone: il retroscena svelato dopo Napoli-Rangers, ecco il parere del giornalista su questi due importanti elementi

Un Napoli da sogno quello che stiamo vivendo in questo inizio di stagione. E chi l’avrebbe mai detto dopo i primi mesi d’estate così diffcili, con gli addii dei veterani e il malumore generale dei tifosi per un calciomercato che non convinceva.

Luciano Spalletti è stato straordinario nell’inserimento dei nuovi e nel creare un impianto tecnico e tattico che funziona benissimo. Inoltre, sta riuscendo in una vera e propria impresa: coinvolgere tutta la rosa nella causa e far sentire tutti parte importante della stessa. L’esempio è il giovane Gaetano, che sta trovando sempre più spazio; ma anche un nuovo acquisto che è arrivato in sordina e che adesso ha conquistato i cuori dei tifosi.

Napoli, il giornalista su Simeone: “Non me l’aspettavo”

Giovanni Simeone ieri in Napoli–Rangers ha segnato una doppietta: è arrivato a quota 4 reti in 4 partite di Champions, la competizione che sognava di giocare fin da bambino (e condivide un record con un altro argentino, suo papà Diego).

Intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’, il giornalista Giovanni Bucchioni ha fatto un’interessante riflessione sul Cholito: “Non soffre più l’essere il secondo o il terzo attaccante, è più sereno e accetta il proprio ruolo. Non è vero quando si dice che sono tutti titolari… Detto questo mi ha meravigliato: credevo si intristisse alle spalle di Osimhen e invece ha superato tutto. È maturato come uomo e come calciatore, in questo è stato bravo anche Spalletti che lo ha convinto di questo ruolo nuovo per lui“.

Bucchioni è molto felice anche per Spalletti e per i tifosi del Napoli, e spera che la stagione possa concludersi con una bella gioia: “Spalletti si merita tutti i risultati che sta raggiungendo. Con il Napoli potrebbe arrivare l’esaltazione di tutto il suo lavoro. Lui e i napoletani meriterebbero di vincere uno Scudetto. Spalletti è sempre stato sottovalutato nel corso della sua carriera, ma è uno dei migliori in Europa“.