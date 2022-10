Juventus e l’inchiesta Prisma, nuovo capitolo: c’è la richiesta improvvisa

Juventus al centro dell’attenzione per l’inchiesta Prisma: dopo la chiusura delle indagini, arriva il nuovo capitolo della vicenda

Non è un periodo semplice per la Juventus, dentro e fuori dal campo. La formazione di Allegri è stata appena eliminata dalla Champions League, mentre il cammino in campionato non è ancora saldo e deciso al 100%. E la presidenze di Andrea Agnelli è finita nuovamente al centro dell’attenzione sia della Giustizia Sportiva che di quella ordinaria.

L’inchiesta Prisma, infatti, ha sollevato nuove criticità e punti da chiarire circa i bilanci e le plusvalenze della Juventus, negli ultimi anni di esercizio. Avvisi di garanzia, intercettazioni e nuovi dettagli: tutte facce di una questione ancora ben lontana dall’essere appurata in maniera completa e che sta attirando anche il nervosismo dell’ambiente bianconero, finito nuovamente al centro di controversie.

Juventus, nuovo capitolo nell’inchiesta Prisma: ecco la richiesta della Procura federale

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, adesso si aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda. La Procura della FIGC, attraverso la persona del procuratore federale Giuseppe Chiné, ha richiesto alla Procura della Repubblica di Torino di accedere alla conoscenza degli atti finora mai trasmessi, tra cui intercettazioni e conversazioni. Le stesse che sono costate un avviso di garanzia per Agnelli e Nedved, tra gli altri.

Tale richiesta, secondo quanto spiegato anche da ‘Sportmediaset’, è subordinata alla possibilità di riaprire le indagini in ambito sportivo. Le accuse sul tavolo restano diverse e di certo non leggere: ipotesi di reato di falso nelle comunicazioni sociale e in quelle rivolte sul mercato.