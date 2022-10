Napoli-Kim, annuncio ufficiale: adesso non ci sono più dubbi

Calciomercato Napoli, adesso c’è anche l’annuncio ufficiale su Kim Min-jae: spazzato via ogni dubbio

Una delle più belle intuizioni di Giuntoli nel recente mercato estivo è senza alcun dubbio Kim Min–jae.

L’addio di Koulibaly, ceduto al Chelsea per 40 milioni ad un anno dalla scadenza del contratto, è stato difficile da gestire e da accettare, con buona parte dei tifosi che hanno protestato contro De Laurentiis.

Per tutti, anche addetti ai lavori, sostituirlo era difficilissimo, se non impossibile.

In effetti KK è un giocatore di altissimo livello e trovarne uno con il suo stesso status era impossibile per le casse del club azzurro. Ma lo è anche per tutte le altre società italiane.

Serviva un colpo mirato, economicamente accessibile e che potesse non far sentire troppo l’assenza di Koulibaly.

Dopo quasi tre mesi di stagione, possiamo dire che Giuntoli ci è riuscito benissimo.

Napoli, l’annuncio su Kim Min-jae: tutto confermato

L’inizio di stagione di Kim Min-jae è stato sorprendente. Anche Spalletti adesso ne va pazzo, anche perché in poco tempo è riuscito a migliorare anche alcuni aspetti del suo gioco, come ad esempio l’uscita palla a terra.

Il Napoli lo ha acquistato dal Fenerbahce per 20 milioni: adesso si può dire che ne vale già il doppio. Nel suo contratto c’è una clausola rescissoria da 45 milioni, come confermato ufficialmente anche da Mattia Grassani, il legale della società.

Stamattina è circolata un’indiscrezione in merito al periodo di validità di questa opzione: solo dall’estate e per i primi 15 giorni di luglio 2023. La voce riportata dal Corriere dello Sport è stata ufficializzata dallo stesso Grassi.

“La volontà è quella di limitare in un tempo molto ristretto la clausola per un semplice motivo: eventuali partenze e sostituzioni possono essere valutate per tempo“.

Il concetto di base è assolutamente condivisibile. Con un periodo di validità così breve, e soprattutto piazzato all’inizio del calciomercato, consente al club di intervenire con largo anticipo sul mercato qualora dovesse verificarsi la cessione.

La speranza dei tifosi del Napoli è che, naturalmente, Kim resti in azzurro per molto tempo. Ma la cifra della clausola, per quelle che sono le cifre del mercato di oggi, non è altissima: 45 milioni per un club come il Manchester United (fra quelli che hanno già mostrato interesse) sono alla portata.