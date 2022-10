Napoli, Kim Min-jae è un capolavoro: i media sottolineano un fattore

La novità sulla clausola rescissoria di Kim Min-jae di 50 milioni di euro: il Corriere dello Sport sottolinea un fattore da considerare

Il Napoli vive un momento di forma straordinario. Reduce da 12 vittorie consecutive, è prima in classifica in Serie A ed è qualificata agli ottavi di Champions League.

Tutto questo nonostante un inizio estate molto complicato con l’addio dei senatori: fra i più sofferti quello di Kalidou Koulibaly, passato al Chelsea per 40 milioni.

Giuntoli per sostituirlo ha scelto Kim Min–jae, un semi-sconosciuto di 25 anni che inizialmente aveva lasciato un po’ perplessi.

Ma il direttore sportivo lo conosceva da tempo, lo ha voluto fortemente e adesso stiamo capendo perché. Il sudcoreano è fra le rivelazioni più belle di questo inizio di stagione, e Spalletti è già pazzo di lui.

E non solo.

Come riportato da diverse fonti, ci sono Club che hanno già mostrato interesse per l’ex Fenerbahce, fra cui addirittura anche il Manchester United. Il Corriere dello Sport di oggi ha fatto una importante rivelazione sulla clausola rescissoria.

Calciomercato Napoli, clausola Kim: novità importante

Di recente Aurelio De Laurentiis ha cambiato un po’ di cose sul piano contrattuale: fra queste la rinuncia alle clausole rescissoria, a eccezione di Kim.

Nel contratto del sudcoreano infatti c’è l’opzione: per 50 milioni di euro qualsiasi club può acquistarlo. Ma ci sono vari dettagli in merito che vanno chiariti. Uno di questi è stato rivelato diverse settimane fa, in risposta all’interesse dello United per lui per gennaio.

La clausola rescissoria del difensore è valida soltanto per l’estate, ma c’è di più.

Come riporta il Corriere dello Sport, è possibile esercitarla soltanto in un breve periodo, cioè i primi 15 giorni del mese di luglio 2023.

Superato quel limite temporale, la clasuola non è più valida.