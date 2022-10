Napoli, un’altra gioia dalla UEFA: è successo oggi

Oggi il Napoli riceve un’altra splendida notizia dalla UEFA, dopo i tre giorni di competizioni europee

Il Napoli mercoledì scorso al Maradona ha trionfato in Champions League contro il Rangers per 3-0. Una vittoria importantissima, la quinta consecutiva in coppa, che permetterà agli azzurri di andare ad Anfield con un gran vantaggio. L’obiettivo di Spalletti è quello di concludere al primo posto nel girone. Intanto, i partenopei potrebbero qualificarsi di nuovo in Champions per il prossimo anno e sarebbe un grande risultato.

Il tempo è oggi, certo, e intanto il Napoli può godere di un’altra gioia dalla UEFA. La notizia è arrivata oggi, con il Ranking UEFA sensibilmente migliorato dopo questo percorso iniziato nel migliore dei modi. I partenopei sono addirittura finiti nella Top 20.

Napoli nella Top 20 del Ranking UEFA

A comandare la classifica c’è il Manchester City e subito dopo il Bayern Monaco. A completare il podio c’è il Liverpool. La prima delle italiane è la Juventus, che perde una posizione e scende al nono posto. Poi la Roma e l’Inter, rispettivamente con 80 e 78 punti. Il Napoli sale in ventesima posizione, con 70 punti. Il ranking dei partenopei potrebbe migliorare nelle prossime partite.

Un eventuale conquista del primo posto nel girone, con conseguente sorteggio più ‘agevole’, permetterebbe al Napoli di collezionare altri punti. Nella sua storia, il club partenopeo non è mai andato oltre gli ottavi di finale di Coppa dei Campioni o Champions League, che dir si voglia. E questa potrebbe essere l’occasione giusta.