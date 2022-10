Napoli, tifosi pazzi di gioia: la notizia su Zielinski è incredibile

La notizia spiazza tutti: Zielinski è il migliore in Europa in una speciale classifica, anche più di De Bruyne!

Il Napoli è la grande protagonista di questo inizio di stagione.

Numeri assurdi per la squadra di Luciano Spalletti, che continua ad accumulare vittorie, punti e record.

L’allenatore ha tantissimi meriti per quanto fatto finora dagli azzurri, in particolar modo l’aver rivalorizzato alcuni elementi.

Lobotka è l’esempio più lampante, ma anche Politano, Rrahmani e Mario Rui.

Ma fra i veri punti di forza del Napoli c’è sicuramente Piotr Zielinski, un giocatore dalle qualità superiori ma che negli anni non è mai riuscito ad avere una buona continuità di prestazioni.

Quest’anno sembra che, invece, ci stia riuscendo. I numeri parlano chiaro.

Come riportato da Squawka su Twitter, il centrocampista polacco è l’unico giocatore nei top 5 campionati d’Europa con una media di occasioni create in ogni partita di questa stagione superiore alle 4.

Zielinski è addirittura meglio di Kevin de Bruyne, il miglior centrocampista al mondo.

Il giocatore del Manchester City è al 4 posto in questa speciale classifica: oltre a Piotr – che occupa il primo posto -, davanti al belga ci sono anche Dimitri Payet (2°) e Bourigeaud (3°).

Piotr Zieliński is the only player in Europe’s top five divisions averaging 4+ chances created per 90 minutes in the league this season. ✨ pic.twitter.com/mJSAu5PxLr

— Squawka (@Squawka) October 28, 2022