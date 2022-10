L’ex Napoli vola al Barcellona: colpo a costo zero

L’ex giocatore del Napoli farà di tutto per andare al Barcellona: l’indiscrezione dalla Spagna sul futuro del centrocampista

Fra non molto ci sarà la sosta per il Mondiale: per chi non sarà in Qatar, è quasi una sessione di mercato invernale anticipata.

L’Italia non ci sarà per la seconda volta consecutiva: la squadra di Roberto Mancini, campione d’Europa in carica, non è riuscita a qualificarsi.

Gli italiani quindi potrebbero essere quelli più attenti alle possibile manovre di mercato. Soprattutto quelli che, in scadenza di contratto, sono alla ricerca di una nuova sistemazione per il prossimo anno.

Uno dei più attenzionati da questo punto di vista è Jorginho, in scadenza a fine anno con il Chelsea e, a quanto pare, ancora lontano dalla possibilità di rinnovare.

L’ex Napoli, dopo diversi anni a Londra (dove ha spesso fatto anche il capitano) e tanti trofei vinti, potrebbe decidere di fare una nuova esperienza.

Ex Napoli, ha scelto il suo futuro: vuole il Barcellona

Stando a quanto riportato Sport, sulle sue tracce ci sarebbe il Barcellona. Secondo il quotidiano catalano, il centrocampista avrebbe deciso di aspettare la proposta del club spagnolo prima di prendere qualsiasi decisione sul suo futuro, che sia rinnovo con il Chelsea o meno.

Jorgino sarebbe inoltre disposto a trasferirsi in blaugrana a parametro zero.

L’ex Napoli potrebbe quindi intraprendere un’altra importante tappa per la sua carriera. Il Barcellona continua a vivere un periodo di crisi, nonostante una campagna acquisti incredibile. Ma c’è chi sembra arrivato inevitabilmente a fine ciclo.

Sergio Busquets è sicuramente fra questi. Dopo tante battaglie con la maglia blaugrana, e una marea di trofei vinti con Guardiola, Luis Enrique e gli altri, il mediano spagnolo è calato in maniera drastica. Inoltre ha uno stipendio che pesa molto alle casse del club.

A fine anno potrebbe quindi decidere di andar via e magari accettare le richieste dalla Major League Soccer.

Il suo successore potrebbe essere quindi Jorginho, che aspetta novità prima di decidere se procedere o meno con il rinnovo.