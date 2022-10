Napoli-Sassuolo, Spalletti ha deciso: annuncio ufficiale del club

Napoli-Sassuolo, decisione ufficiale di Spalletti: la società lo ha comunicato poco fa tramite i propri canali social

Il Napoli torna subito in campo dopo l’ennesima bella vittoria contro i Rangers in Champions League.

Gli azzurri sono già qualificati agli ottavi, quindi adesso possono concentrarsi solo sul campionato.

L’obiettivo è provare a mantenere la testa della classifica fino alla sosta per il Mondiale, in modo da ricominciare a gennaio da prima della classe. Non sarà facile perché da qui alla sosta ci sono ancora diversi ostacoli da superare.

Il primo è il Sassuolo, che arriva al Diego Maradona oggi alle 15:00 per la sfida che apre la 12^ giornata di Serie A.

I neroverdi hanno vinto l’ultima partita contro l’Hellas Verona e sono da sempre una squadra difficile da affrontare per chiunque. Sanno giocare bene a calcio e hanno diverse individualità da non sottovalutare. Ecco perché Spalletti vuole tenere alta la guarda fin dal primo minuto di gioco.

Napoli-Sassuolo, adesso è ufficiale: decisione presa

Intanto l’allenatore ha diramato la lista dei convocati per la sfida di oggi Napoli–Sassuolo. Confermata la presenza di Zambo Anguissa, già presente contro i Rangers. Il centrocampista è ormai recuperato e Spalletti potrebbe schierarlo dal primo minuto insieme a Lobotka: è una buona occasione per fargli mettere minuti nelle gambe.

Nessuna sorpresa da segnalare. Osimhen è ovviamente presente e, dopo aver riposato in Champions, è pronto a riprendersi il ruolo da titolare nel tridente offensivo azzurro.

L’attaccante, che da quando è tornato ha segnato tre gol in tre partite, vuole aumentare il suo bottino per scalare la classifica dei marcatori dopo aver perso un bel po’ di partite per infortunio.

Presente anche Giacomo Raspadori, l’ex di turno: in settimana ha giocato da esterno, ma adesso quel posto è di nuovo di Kvaratskhelia. Jack quindi partirà probabilmente dalla panchina, magari gli verrà dato spazio a partita in corso. L’altro ex è Matteo Politano, alla ricerca del suo primo gol ad una sua vecchia squadra.