Rivoluzione Spalletti: Napoli-Sassuolo, oggi cambia tutto

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti programma un ampio restyling dell’undici di partenza per la sfida di pomeriggio con il Sassuolo

L’appuntamento è di quelli importanti per diversi motivi ma il Napoli questo pomeriggio vuole ben figurare con il Sassuolo per continuare a salpare spedito in Serie A. Luciano Spalletti davanti all’esame Dionisi sembra orientato ad applicare un’altra rivoluzione.

Dopo il turnover ragionato della sfida con i Rangers Glasgow in Champions League, l’allenatore di Certaldo potrebbe proseguire in quest’ottica a pochi giorni dalla sfida altrettanto affascinante di Anfield contro il Liverpool, strapazzato nella gara d’andata al Maradona.

Napoli-Sassuolo, probabile formazione: Spalletti cambia sei uomini rispetto al match con i Rangers Glasgow

La rivisitazione dell’undici rispetto alla partita con i Rangers potrebbe essere abbastanza consistente. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, Spalletti sembra orientato a scegliere dall’inizio sei uomini che sono rimasti a riposo nella sfida contro gli scozzesi.

Il Napoli, contro il Sassuolo, dovrebbe tornare a contare su diverse pedine titolari. Il primo cambio si realizzerà in difesa, con Juan Jesus indicato a formare la coppia centrale con Kim. Il brasiliano tornerà in campo dopo la chance ben sfruttata da Ostigard. Sulla corsia sinistra invece Mario Rui rimane favorito sull’ex Getafe Olivera.

Modifiche più ampie dovrebbero registrarsi tra centrocampo e attacco. In mediana, rientra Anguissa. Oltre a lui ci sarà anche Zielinski. A lasciare spazio ai due saranno Ndombele e Elmas. Appare inamovibile invece Lobotka.

Potrebbe essere completamente trasformato l’attacco: Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia favoriti per occupare le tre caselle del reparto offensivo.