Atalanta-Napoli, ‘avvertimento’ chiaro a Spalletti: c’è l’annuncio

Gasperini avvisa Spalletti in vista di Atalanta-Napoli della prossima settimana: ecco l’annuncio del mister orobico

Il Napoli stravince contro il Sassuolo ed è sempre più primo di questa Serie A.

L’Atalanta però non molla la presa. Nel match delle 12:30 di questa domenica la squadra di Gasperini ha battuto facilmente l’Empoli per 2-0. Una bella risposta per gli orobici alla sconfitta della scorsa settimana contro la Lazio, nettissima per risultato e gioco.

Sabato 5 novembre al Gewiss Stadium di Bergamo ci sarà lo scontro diretto fra Atalanta e Napoli: una sfida che si preannuncia fantastica fra due squadre che, insieme al Milan e alla Lazio, stanno esprimendo il miglior calcio in Italia.

Intervistato dai microfoni di DAZN, Gasperini ha parlato proprio di questa sfida di sabato prossimo. L’allenatore riconosce la forza del Napoli, sicuramente la squadra più in forma del momento, in Italia e non solo (lo dicono i risultati anche in Champions League).

Gasperini avvisa Spalletti: “Magari…”

Gasperini ha scherzato a DAZN con Spalletti: “Cercherò di dargli qualche trapanata ai denti… (ride, ndr). Bisogna fare i complimenti al Napoli, è un esempio fantastico di gioco e di entusiasmo. Però magari, a lungo andare, chissà che non sia Bergamo la situazione che possa fermarli o rallentarli“.

L’allenatore orobico sa quindi che si ritroverà di fronte una squadra in condizioni incredibili. Potrà godere del supporto del suo pubblico, sempre molto caldo in eventi come questo.

Ma il Napoli ha dimostrato di essere più forte di tutto e di tutti.

Kvaratskhelia è ormai inarrestabile, Osimhen ha segnato sei reti da quando è rientrato dopo l’infortunio. Zambo Anguissa è tornato, Kim in difesa è un muro invalicabile.

In settimana, prima di questa partita, ci sarà la sfida di Anfield contro il Liverpool, l’ultima del girone di Champions League.

Una trasferta che toglierà energie.

Ma questo Napoli vola sulle ali dell’entusiasmo. E l’entusiasmo non fa sentire la fatica.