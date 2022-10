Calciomercato, retroscena su Spalletti e Sarri: “Mai ricevuto offerte”

Svelato un interessante retroscena di mercato che riguarda Luciano Spalletti e Maurizio Sarri: la dichiarazione del giocatore

Luciano Spalletti e Maurizio Sarri negli ultimi anni hanno un controverso rapporto con il terzino sinistro di ‘riserva’ della loro squadra. Per parecchio tempo, infatti, quel ruolo è rimasto scoperto tra i partenopei visti gli infortuni di Ghoulam. Una cosa risolta la scorsa estate con l’arrivo di Olivera. La Lazio, invece, sul mercato non è riuscita a garantire al proprio allenatore un terzino di alto livello.

A lungo è stato seguito Emerson Palmieri, da diversi anni in Premier League che oggi veste la maglia del West Ham. Proprio il terzino italo-brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti riguardo il mercato e la sua possibilità di approdare in Serie A.

Spalletti e Sarri, le parole di Emerson Palmieri

Emerson Palmieri, terzino del West Ham, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Mai ricevuto offerte dalla Serie A. Solo la Premier era su di me e alla fine ho optato per il West Ham. Con Ogbonna e Scamacca sto bene, mi fanno sentire a casa”. Napoli e Lazio si sono interessate al terzino della Nazionale italiana, ma a quanto pare non hanno mai avanzato offerte concrete. Ciò che ha frenato, di molto, è stato l’ingaggio percepito dal giocatore.

E in più, le due squadre non hanno mai dato come seria priorità l’acquisto di un terzino sinistro. Spalletti e Sarri, infatti, non ne hanno beneficiato, perdendo punti preziosi nelle varie corse allo scudetto o, comunque, alle coppe europee.