Liverpool-Napoli, arriva la prima ufficialità: lo ha deciso la UEFA

La UEFA ha deciso di diramare la prima ufficialità per quanto riguarda il match tra Liverpool e Napoli, in programma martedì

Liverpool e Napoli si giocheranno il primo posto del girone di Champions League. La deludente campagna europea dell’Ajax e del Rangers, ha portato le due squadre a qualificarsi rispettivamente con uno e due turni d’anticipo. La partita di martedì, quindi, servirà per capire chi sarà testa di serie al sorteggio degli ottavi di finale. I partenopei lo sono stati solo una volta nella loro storia, quando c’era Maurizio Sarri.

Fa specie vedere che con quindici punti, il Napoli non sia già aritmeticamente primo. Ma per non arrivarci deve impegnarsi, visto lo scarto di reti a favore molto ampio e il primo scontro diretto vinto 4-1. Intanto, la UEFA ha reso noto la prima ufficialità che riguarda il match di Anfield.

Liverpool-Napoli, ufficiale l’arbitro dell’incontro

La UEFA ha reso nota la sestina arbitrale che dirigerà l’incontro tra Liverpool e Napoli. L’arbitro sarà il tedesco Tobias Stieler, coadiuvato dagli assistenti Christian Gittelmann e Mark Borsch. Il quarto uomo sarà Martin Petersen. VAR e AVAR saranno Bastian Dankert e Fedayi San, quest’ultimo svizzero. I partenopei non hanno mai vinto ad Anfield: l’unico precedente positivo è un pareggio per 1-1 quando sulla panchina sedeva Ancelotti ed era al suo secondo anno.

Poi una dolorosa sconfitta per 1-0 con un gol sbagliato di Milik nel finale, ma anche un 3-1 in Europa League più di dieci anni fa. Insomma, storicamente un campo ostico per il Napoli che però da questa stagione sembrano avere un’altra mentalità.