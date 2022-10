“Come faccio…”: Napoli, la sentenza dell’ex Inter spiazza Spalletti

L’ex Inter spiazza Spalletti con una sentenza sul Napoli e il finale di campionato dopo la vittoria col Sassuolo

Il Napoli ieri ha vinto contro il Sassuolo una partita molto importante per la sua stagione. E’ stata la tredicesima vittoria tra campionato e coppa, un altro passo in avanti fondamentale nella lotta per l’alta classica. E’ chiaro che i partenopei diventano una delle favorite per conquistare lo scudetto, anche se negli ultimi anni hanno ricevuto parecchie delusioni. C’è la sosta con cui fare i conti e non si può sapere come le squadre torneranno dopo il Mondiale.

Questo, però, non sembra essere un problema per Walter Zenga. L’ex portiere dell’Inter, oggi allenatore e opinionista, ha espresso la sua su chi vincerà lo scudetto. Anche se i nerazzurri sono in ripresa, l’ex ha invece puntato sul Napoli per la vittoria finale.

Napoli, Zenga punta su Spalletti per lo scudetto

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Come faccio a non pensare che il Napoli non vinca lo scudetto. Non me ne voglia Spalletti, ma chiude le partite in mezz’ora, oltre a Osimhen, sembra che Kim giochi lì da dieci anni, Kvaratskhelia fa gol e assist. Complimenti”. Parole importanti che comunque, al di là della scaramanzia, ad oggi sono assolutamente vere.

Non si è mai visto un Napoli così dominante in Italia e in Europa. Vive un gran momento di forma dei suoi giocatori e fin qui ha ben sopperito all’assenza di Rrahmani e per qualche partita anche a quella di Anguissa. Spalletti è stato bravo a creare subito un gruppo affiatato e soprattutto forte, che sa cosa fare.