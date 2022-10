Sarri perde Milinkovic, ma un annuncio lo fa esultare per il derby

A fronte delle brutte notizie riguardanti Milinkovic-Savic, per il tecnico della Lazio Maurizio Sarri c’è anche una notizia positiva.

La sconfitta maturata nell’ultima giornata contro la Salernitana ha interrotto al striscia positiva della Lazio. La squadra di Maurizio Sarri, che sembrava lanciatissima nelle ultime uscite, incappa in un clamoroso ko casalingo contro i campani. A peggiorare la situazione dei biancocelesti si è messo anche lo stop di Milinkovic-Savic.

Il talento serbo, inizialmente tenuto in panchina in vista del derby contro la Roma, è stato gettato in campo nella ripresa al posto di Luis Alberto. L’intenzione di Sarri era naturalmente quella di sfruttare il talento del calciatore per riportare la Lazio avanti. In quel momento infatti la partita era sull’1-1 dopo che la Salernitana aveva pareggiato l’iniziale vantaggio di Zaccagni.

Non solo però l’ingresso di Milinkovic-Savic ha portato alla vittoria, con la Salernitana che poi ha addirittura vinto il match dell’Olimpico, ma lo stesso centrocampista serbo si è fatto ammonire. Diffidato salterà la prossima partita, ossia il derby contro la Roma. Una match che, al di là del fascino intrinseco nella stracittadina, in questo momento ha anche grandissimo valore di classifica per il quarto posto.

Lazio, per Sarri buone notizie almeno da Ciro Immobile

A fronte delle cattive notizie che arrivano dalla squalifica di Milinkovic-Savic, Maurizio Sarri può invece tirare un sospiro di sollievo dall’infermeria. Ciro Immobile infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, questa mattina si è sottoposto agli esami di controllo. Il responso è abbasta positivo, con l’attaccante che in questi giorni continuerà a provare il recupero lampo.

Sarri potrebbe quindi ritrovarselo tra i disponibili. Immobile manca dal campo dal match contro l’Udinese del 16 ottobre. In campionato, senza di lui, i biancocelesti hanno ottenuto un successo contro l’Atalanta e un ko contro la Salernitana. Sarri comunque dovrà usare prudenza, evitando di forzare la situazione.