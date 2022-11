“Rivoltato le valutazioni”: calciomercato Napoli, confronto crudele con il Liverpool

A poche ore dal match di Champions che si disputerà ad Anfield, arriva un confronto crudele tra Napoli e Liverpool

Liverpool-Napoli si disputerà questa sera ad Anfield alle 21:00 e varrà il primo posto del girone. I partenopei hanno dalla loro due risultati su tre e potranno contare su un grande entusiasmo. Tante sono le vittorie consecutive in tutte le competizioni, ben tredici. Per i Reds, comunque, la possibilità di fermare questa lunga striscia positiva e di dare un segnale grande alla stagione.

Entrambi i club hanno condotto il calciomercato in modo molto diverso, vista anche la differenza economica tra Premier League e Serie A. Ed è infatti arrivato un confronto questa mattina che riguarda Darwin Nunez e Khvicha Kvaratskhelia, pagati con cifre totalmente differenti.

Liverpool-Napoli, il confronto Nunez-Kvaratskhelia

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport ha parlato di questo confronto tra Liverpool e Napoli: “E’ stato un percorso differente per i finalisti dell’ultima Champions e per i partenopei, arrivati in questa competizione come outsider. Ma si sono rivoltate le valutazioni, su tutte quella di Darwin Nunez, pagato 100 milioni, e Khvicha Kvaratskhelia, pagato 10 milioni”.

Chiaramente, i due giocatori sono imparagonabili visto che hanno ruoli e occupano posizioni diverse. Ci si può però soffermare sull’impatto che hanno avuto nelle rispettive squadre. E quello di Kvaratskhelia fino a questo momento è stato devastante, tanto da guadagnarsi gli elogi di tutta Europa e anche del resto del mondo, con il New York Times che gli ha dedicato un articolo nei giorni scorsi.