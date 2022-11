Liverpool-Napoli, è tutto vero: sta succedendo adesso in città

Liverpool-Napoli, sta accadendo proprio in questo momento. Le immagini sono virali sui social network, adesso è tutto vero.

Manca sempre meno al via di Liverpool-Napoli, match della sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Gli inglesi di Jurgen Klopp ospitano ad Anfield la formazione di mister Luciano Spalletti in una ‘finalina’ che vale la testa del girone. Di conseguenza, la lotta sarà senza dubbio serrata ed il match preannuncerà spettacolo.

Ad Anfield Road il clima è più teso che mai, probabilmente anche per l’importanza della gara. Klopp non può sbagliare; Spalletti, invece, punta alla vittoria per continuare la striscia di successi del mese di settembre ed ottobre.

Liverpool-Napoli, ultras azzurri in corteo

Clima teso, visti i graffiti comparsi ieri in città che invitavano i napoletani a correre veloce per scappare da eventuali attacchi dei tifosi inglesi. E ancora: “Napoli non è il benvenuto, stiamo aspettando”. Un messaggio chiaro che, però, non sembra aver scoraggiato gli ultras azzurri volati in Inghilterra per seguire da vicino il match del torneo europeo.

La rivalità tra le parti è chiara ed evidente ed i precedenti lo dimostrano. In ogni caso, però, come riferito dal quotidiano ‘Liverpool Echo’, alcuni supporters sono in questo momento in giro per le vie della città senza alcun tipo di scorta da parte delle forze dell’ordine inglesi. Le immagini che si rincorrono sui social mostrano i tifosi partenopei in corteo con tanto di cori, aste e bandiere in bella mostra.