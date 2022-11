“La vera anti-Napoli”: lotta scudetto, la sentenza di Sconcerti spiazza tutti

La sentenza di Mario Sconcerti spiazza tutti sulla lotta scudetto e su chi è la vera anti-Napoli per il resto della stagione

Il Napoli ha avuto un inizio di stagione straordinario ed è attualmente primo in classifica a +5 sul secondo posto, occupato dall’Atalanta. Sabato ci sarà lo scontro diretto a Bergamo, una partita non decisiva ma comunque importante ai fini della classifica. Si è discusso molto su chi si giocherà lo scudetto fino alla fine. Il Milan, per quanto fortissimo, ha palesato delle lacune in questi primi mesi.

Ed è anche per questo la candidata di Mario Sconcerti, giornalista, che potrebbe contendersi lo scudetto con il Napoli fino alla fine è l’Inter. I nerazzurri dopo la vittoria con il Barcellona vivono un periodo molto positivo, che potrebbe continuare almeno fino all’ultimo match prima della sosta per il Mondiale.

Per Sconcerti la vera anti-Napoli è l’Inter

Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio: “Penso che l’Inter può diventare la vera anti-Napoli. I giocatori nerazzurri hanno messo a nudo i loro problemi, credo che tra l’altro fossero interni e li hanno risolti con il tempo. Inzaghi è stato bravo a resistere, è stata quella la sua forza e poi ha fatto anche dei piccoli accorgimenti”. E’ chiaro che l’Inter stia facendo un gran percorso dopo delle difficoltà iniziali, tra l’altro senza usufruire di Lukaku.

Il centravanti dell’Inter ha subito e sta subendo diversi infortuni, che ne hanno inevitabilmente limitato il rendimento e la partecipazione in questa stagione. Lautaro Martinez sta facendo gli straordinari, con Dzeko e Correa che spesso si danno il cambio. In ogni caso, i nerazzurri sono una squadra attrezzatissima e possono ancora inserirsi nella lotta scudetto, nonostante gli otto punti di svantaggio dal Napoli.