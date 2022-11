Atalanta-Napoli, adesso è ufficiale: sarà della partita

Arrivata anche l’ufficialità che riguarda il match tra Atalanta e Napoli, in programma sabato alle 18:00: sarà della partita

L’Atalanta si presenterà alla sfida con il Napoli forte di una settimana di riposo, l’ideale per preparare una partita di campionato. Non sarà semplice per i partenopei, che hanno perso ad Anfield, contro il Liverpool, per 2-0. Una sconfitta comunque ininfluente ai fini della classifica del girone. I partenopei sono primi e vogliono continuare a esserlo anche in campionato.

Tuttavia, non sarà semplice battere l’Atalanta al Gewiss Stadium. Anche il Milan ha faticato, portando a casa solo un 1-1. Ma battere la squadra di Gasperini, per il Napoli significherebbe andare a +8 visto che si tratta di uno scontro diretto. E l’AIA ha già ufficializzato chi sarà l’arbitro della partita.

Atalanta-Napoli, arbitrerà Mariani

Sono stati resi noti tutti gli arbitri della 12^ giornata e Atalanta-Napoli è stata affidata a Mariani. Con il fischietto di Aprilia, i partenopei vantano dieci vittorie, poi un pareggio e cinque sconfitte. Gli assistenti saranno Cecconi e Bercigli, mentre il quarto uomo sarà Sozza. Al VAR Irrati, l’arbitro di Roma-Napoli, con Abbattista AVAR. Per quanto riguarda le altre big, Milan-Spezia è stata affidata a Fabbri.

Giornata di big match, con Juventus-Inter a Doveri e il derby di Roma a Orsato. Sarà un weekend molto importante, anche se non decisivo visto che manca ancora tantissimo alla fine del campionato, in programma il 4 giugno 2023. Il Napoli ha la concreta possibilità di iniziare una piccola fuga prima della sosta.