😆 Se il Milan esce dalla Champions, De Laurentiis esulta: il motivo

Un’eventuale eliminazione del Milan dalla Champions League sarebbe una buona notizia per Aurelio De Laurentiis: ecco svelato il motivo.

Stasera si chiude la fase a gironi della Champions League. Napoli e Inter hanno staccato il pass, con le sconfitte di ieri contro Liverpool e Bayern Monaco che sono state decisamente indolore. Stasera invece tocca al Milan superare l’ostacolo Salisburgo, mentre per la Juve l’eliminazione è già matematica.

I rossoneri, sotto la lente di ingrandimento del calcio italiano questa sera, hanno a disposizione due risultati su tre. Il vantaggio in classifica sul Salisburgo consente al Milan di guardare con maggiore serenità al match proprio contro gli austriaci. Su di loro infatti ricade l’onore dei tre punti.

Spettatori interessati saranno però anche Napoli e Inter. Azzurri e nerazzurri infatti guardano con attenzione a ciò che farà il Milan perché un eventuale eliminazione dalla Champions League avrebbe ricadute economiche molto importanti sui due club. Infatti a risentirne sarebbe il market pool.

Napoli, Inter e anche Juventus pronte a ‘gufare’ il Milan

Secondo le stime fatte da Calcio e Finanza ci sono almeno un paio di milioni di buoni motivi per Inter, Napoli ed anche Juventus per ‘guafare’ i rossoneri. Tutto dipende dal market pool nel quale ballano circa 20 milioni di euro per il cammino in Champions League.

Qualora il Milan non dovesse farcela a superare il giorno la quota spettante alle altre tre italiane si alzerebbe. Con i rossoneri fuori infatti Napoli e Inter alzerebbero la loro quota da 5,3 milioni di euro a 5,7 milioni di euro. Per la Juventus, fuori anche lei dalla Champions League il guadagno ci sarebbe comunque. Con il Milan agli ottavi ai bianconeri andrebbero 4 milioni, mentre con l’eliminazione della squadra di Pioli i milioni salirebbero a 4,3 milioni.