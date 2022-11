Salah fa impazzire i tifosi del Napoli: è successo dopo la gara

Ieri ha segnato contro il Napoli e successivamente, dopo la partita, Mohamed Salah ha fatto impazzire i tifosi partenopei

Il Napoli ha perso la partita ad Anfield 2-0, dopo aver subito i gol di Mohamed Salah e Darwin Nunez. Una sconfitta immeritata per i partenopei, che hanno retto bene per 85′ e per alcuni tratti della partita hanno anche sottomesso il Liverpool. Tuttavia, su due palle inattive sono arrivati due gol per i Reds. Una sconfitta che però non impedisce a Spalletti di conquistare il primo posto nel girone.

Particolarmente positiva è stata la prova di Mathias Olivera, che ha fermato Salah in quasi ogni occasione e ne ha limitato completamente la potenzialità offensiva. Il calciatore egiziano si è poi reso protagonista di alcune dichiarazioni nel post-partita che hanno fatto impazzire i tifosi del Napoli.

Salah è soddisfatto della vittoria contro il Napoli

Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di BT Sports: “Vincere contro una delle migliori squadre al mondo era difficile in questo momento, sappiamo che non stiamo disputando un gran campionato. Speriamo che questa vittoria ci dia una spinta”. Parole molto importanti che dimostrano quanto il Napoli sia diventato forte negli ultimi mesi.

Già Klopp aveva dichiarato che il Napoli potesse arrivare in finale di Champions League. Pensiero con il quale Spalletti non era d’accordo più di tanto, ma i complimenti di Salah sono nettamente diversi e soprattutto arrivati dopo una partita di un’intensità pazzesca. Anfield è stato teatro di uno scontro tra titani e i partenopei hanno portato a casa il primo posto nel girone dopo sei partite di alto livello.