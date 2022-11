Napoli, l’uscita del Milan fa piacere a De Laurentiis: il motivo

L’uscita del Milan dalla Champions League farebbe piacere al Napoli e ad Aurelio De Laurentiis: il motivo è economico

Il Napoli ha brillantemente superato il girone di Champions League come prima classificata. Ieri è arrivata l’ufficialità. Mentre l’Inter era già certa del secondo posto la scorsa settimana. Per entrambe è stata ininfluente la sconfitta nell’ultima giornata di ieri. Questa sera toccherà al Milan col Salisburgo. I rossoneri potrebbero essere la terza squadra italiana qualificata agli ottavi, mentre la Juventus potrà ambire al massimo al terzo posto.

Napoli e Inter non hanno ancora definito gli incassi economici del market pool della Champions League. Mentre una quota si divide in base alla classifica della Serie A 2021/22, un’altra è in base alle qualificate agli ottavi di finale. E successivamente si farà una suddivisione sul percorso totale.

Napoli e Inter incassano di più col Milan fuori

Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, con il Milan eliminato, il Napoli e l’Inter incasserebbero 400 mila euro in più. Anche la Juve incasserebbe circa 300 mila euro in meno. I rossoneri hanno a disposizione due risultati su tre con il Salisburgo per passare il turno. E passare il turno per il Milan significa incassare 1 milione in più dal market pool.

I dati ufficiali si avranno solo quando tutte le squadre italiane non faranno più parte della competizione. Ovviamente, più un club va avanti e più incassa denaro prezioso da reinvestire in futuro.