Diego e Giovanni Simeone, retroscena a sorpresa: tifosi del Napoli increduli

Retroscena a sorpresa raccontato da Giovanni Simeone sul suo rapporto con papà Diego, ecco le dichiarazioni che lasciano di stucco

Il Napoli è reduce dalla sconfitta contro il Liverpool in Champions, la prima di questo nuovo anno. Un ko indolore perché la squadra di Spalletti ha chiuso comunque il girone da primo in classifica.

Lunedì 7 novembre ci saranno i sorteggi e i tifosi azzurri attendono l’esito con l’ansia. Ci sono diverse minacce da evitare, una su tutte il Paris Saint–Germain, che ha concluso il girone da seconda in classifica dopo il 6-1 del Benfica sul Maccabi Haifa.

Intanto il Napoli si prepara per il ritorno in Serie A: lo aspetta una difficile partita in trasferta contro l’Atalanta, una delle migliori squadre di questo inizio di stagione. L’attaccante titolare, a meno di colpi di scena, sarà Osimhen.

Ma Giovanni Simeone è pronto, eventualmente, a farsi trovare pronto. L’ex Verona è entrato subito nel cuore dei tifosi azzurri e l’impatto, nonostante un ruolo da riserva, è stato davvero importante.

Giovanni Simeone rivela: “Ecco cosa mi dice mio padre”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Simeone ha lasciato tutti di stucco con una interessante dichiarazone sul suo rapporto con papà Diego, che tra l’altro non sta vivendo un bel periodo all’Atletico Madrid (uscito dalla Champions e già abbastanza lontano in campionato da Barcellona e Real Madrid).

Ecco le dichiarazioni del Cholito sul suo rapporto con il padre: “Da anni che non mi dà più consigli da campo. Quando parliamo lo facciamo in modo generico: lui rispetta i miei allenatori e non vuole intromettersi. Mi dice sempre che il linguaggio del corpo è molto importante. Qualche volta mi dice che sbaglio un’azione perchè magari avevo qualcosa nella testa, lui però rispetta sempre gli spazi dei miei allenatori“.

Un atteggiamento davvero esemplare quello di Diego, che si limita a dare consigli più di atteggiamento che di campo, dove invece influisce il parere dell’allenatore.