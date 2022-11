“Il Maradona gli porta bene”: sorpresa Napoli, l’agente rivela tutto

La rivelazione dell’agente sull’allenatore: Napoli gli porta bene, il procuratore non ha alcun dubbio e lo dice in diretta

Il Napoli è al lavoro per le ultime tre partite di questi tre mesi di fuoco. Dopo aver conquistato la qualificazione in Champions League da primi in classifica, nonostante la sconfitta contro il Liverpool, gli azzurri vogliono continuare a vincere in campionato e chiudere il 2022 da capolista.

Sabato alle 15:00 il Napoli sarà al Gewiss Stadium per affrontare l’Atalanta, una delle trasferte più difficili in questo momento. Gli orobici sono secondi in classifica, la scorsa settimana hanno superato il Milan di un punto e stanno attaccati agli azzurri. Per loro può essere una ghiotta occasione per avvicinarsi e sognare davvero in grande. Ma adesso facciamo un passo indietro e torniamo a qualche settimana fa, quando il Napoli ha battuto in casa il Bologna non senza soffrire.

La rivelazione dell’agente: il Maradona gli porta bene

L’allenatore dei Felsinei è Thiago Motta, colui che ha preso il posto di Sinisa Mihajlovic dopo poche giornate di campionato. Un inizio molto complicato per l’ex Spezia, poi con il tempo è riuscito a trovare la quadra e i risultati. Dopo il ko dignitoso contro il Napoli al Maradona, ha fatto tre vittorie di fila fra Serie A e Coppa Italia.

“Evidentemente da allenatore il Maradona gli porta bene”, ha detto Alessandro Canovi, l’agente dell’allenatore italo-brasiliano. “La sua ultima partita in Serie A con l’Inter fu al Maradona e non andò benissimo”, ricorda il procuratore.

Come detto dopo la sconfitta contro il Napoli sono arrivate tre vittorie per il suo Bologna: “Le tre vittorie dopo la sconfitta di Napoli hanno tranquillizzato tutti“, l’ultima quella contro il Monza di lunedì sera. Può essere un nuovo punto di ripartenza sul quale costruire il nuovo corso dei rossoblu con un allenatore che lo scorso anno con lo Spezia ha fatto ottime cose.