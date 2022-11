Mourinho sulle spine: Roma, domani tutto può cambiare

La Roma si divide tra Europa e derby. La squadra giallorossa vive una fase delicata della sua stagione e Mourinho attende un responso.

E’ una settimana calda in casa Roma. Il club giallorosso si sta giocando in questi minuti l’accesso al prossimo turno di Europa League e tra pochi giorni dovrà affrontare il derby della Capitale contro la Lazio. Il derby è una sfida molto sentita e quest’anno avrà un ruolo ancora più importante visto le posizioni in classifica.

Sia Lazio che Roma hanno pesanti assenze e sarà un derby senza grandi nomi, a causa degli infortuni e delle squalifiche. Nei biancocelesti mancherà lo squalificato Milinkovic-Savic, assente dopo un’ammonizione molto discussa contro la Salernitana.

La squadra deciderà solo all’ultimo sull’impiego di Ciro Immobile, ma al momento le probabilità appaiono residue. Situazione differente in casa Roma dove Mourinho ha assenti e dovrà fare a meno sicuramente della stella Paulo Dybala, al momento out per infortunio.

Roma, nuovi aggiornamenti su Dybala

Secondo quanto riporta Sky Sport domani potrebbero esserci importanti aggiornamenti riguardo il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante farà dei test per valutare le sue condizioni fisiche ed anche la Roma attende con impazienza di conoscere la situazione.

Va detto che Paulo giocherà al massimo l’ultima gara prima della sosta contro il Torino, ma solo qualche minuto. Il test servirà per capire se Dybala potrà partecipare ai prossimi Mondiali in Qatar, grande obiettivo del giocatore argentino.