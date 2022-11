Atalanta-Napoli, Spalletti si dispera: ufficiale, tegola Kvara

Atalanta-Napoli è sempre più vicina. Il big match valido per la tredicesima giornata perde Kvaratskhelia: il georgiano è out per infortunio.

Napoli, adesso sono guai per Luciano Spalletti. L’allenatore toscano perde Kvaratskhelia a causa di un infortunio. A comunicarlo è la stessa SSC Napoli attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali. Il club partenopeo ha diramato poco fa il consueto report di allenamento a Castel Volturno.

Una notizia che rovina i piani dell’allenatore toscano, chiamato adesso a sostituire in pochissimo tempo l’ala georgiana. Per sopperire alla sua assenza, Spalletti è chiamato a scegliere tra diverse pedine: Elmas, Raspadori, Lozano. Insomma, le carte a disposizione sono diverse.

Atalanta-Napoli, Kvaratskhelia out contro l’Atalanta

Di seguito la nota della società azzurra: “Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta. Rrahmani ha fatto terapie e palestra”.

Una vera e propria doccia gelata anche per i tifosi che, in una sfida importantissima ai fini della classifica generale, dovranno fare a meno delle giocate dell’uomo copertina del Calcio Napoli. Kvaratskhelia salta Atalanta-Napoli al Gewiss Stadium, ma non sarà l’unico assente. Il difensore centrale Amir Rrahmani, infatti, è ancora alle prese con alcuni problemi fisici. Anche questa mattina, all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, si è sottoposto a terapie prima di effettuare lavoro in palestra.