Calciomercato Napoli, colpo dal Barcellona: arriva gratis

Calciomercato Napoli, bomba dalla Spagna: gli azzurri in corsa per un colpo dal Barcellona. Può arrivare gratis

La scorsa estate, fra i tanti addii, il Napoli ha salutato dopo tanti anni anche Faouzi Ghoulam. L’ex Saint–Etienne è stato molto sfortunato a causa dei troppi infortuni; nel suo miglior periodo di forma è stato davvero fra i migliori esterni sinistri al mondo.

Cristiano Giuntoli lo ha sostituito con un profilo molto interessante: Mathias Olivera, tra l’altro autore di una super partite ad Anfield contro il Liverpool. Pian piano sta entranto nei meccanismi di Spalletti e sta migliorando anche la condizione fisica. Il titolare è però Mario Rui, sempre molto criticato dai tifosi ma difeso a spada tratta dall’allenatore. Il Napoli però, come scrive El Nacional, starebbe valutando l’acquisto di un nuovo esterno sinistro; si tratta di un vero e proprio campione con un Palmarès da brividi.

Napoli, dalla Spagna: “Arriva gratis dal Barcellona”

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo, il Napoli avrebbe messo nel mirino Jordi Alba del Barcellona, in scadenza di contratto a giugno 2024. Lo spagnolo non rientra più nei piani del club: la situazione finanziaria dei blaugrana è sempre grave e la società vuole disfarsi del suo importante ingaggio. La scorsa estate il giocatore ha rifiutato il passaggio all’Inter, adesso si starebbe facendo avanti il Napoli con l’idea di acquistarlo a parametro zero l’estate scorsa.

Il Barcellona infatti, come scrive El Nacional, sarebbe disposto a cederlo anche gratis o in prestito. Jordi Alba è dunque totalmente fuori dai piani e l’addio è praticamente certo. Il Napoli sembra essere una buona opportunità per rimanere ad alti livelli e provare a mettersi in gioco. In alternativa lo spagnolo potrebbe optare per mete più esotiche come la Major League Soccer.

A proposito di Barcellona: i tifosi stanno vedendo la fine definitiva di un’era. Dopo l’addio di Lionel Messi due anni fa, ieri Gerard Piqué ha annunciato il ritiro dal calcio. Del grande Barça di Pep Guardiola è rimasto solo Sergio Busquets, anche lui in netto calo di prestazioni e con un ingaggio pesante. La prossima estate potrebbe decidere di andar via anche lui.