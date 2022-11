Calciomercato Napoli, doppio colpo improvviso: Giuntoli cala il jolly

Cristiano Giuntoli non perde di vista il calciomercato: il direttore sportivo del Napoli ha già appuntato altri due elementi nella sua agenda

Cristiano Giuntoli avido di talento. Il direttore sportivo del Napoli non ha ancora placato la sua fame e ha già diretto l’attenzione verso due elementi che hanno suscitato l’interesse in questa prima parte del campionato di Serie A.

Per potenziare la squadra di Luciano Spalletti, la ricerca dei partenopei sembrerebbe essersi concentrata sull’Empoli. I toscani saranno il prossimo avversario degli azzurri nel match di martedì pomeriggio alle 18.30. La formazione di Zanetti nell’anticipo di ieri ha superato di misura il Sassuolo facendo valere l’unico tiro in porta realizzato durante l’arco del match. Pragmatismo che le ha permesso di salire a 14 punti in classifica.

Calciomercato Napoli, Giuntoli ha due nuovi obiettivi: nel mirino ci sono Vicario e Baldanzi dell’Empoli

Nella sfida di ieri tra Empoli e Sassuolo, come raccontato attraverso un tweet dal giornalista Nicolò Schira, era presente anche uno scout del Napoli. I due calciatori osservati erano nell’occasione Guglielmo Vicario e Tommaso Baldanzi. Il primo ha mantenuto la propria porta inviolata, il secondo ha firmato il gol decisivo con un tocco beffardo dall’interno dell’area di rigore neroverde.

Il portiere di Udine, 26 anni compiuti da un mese, è entrato nel giro della nazionale di Roberto Mancini. Diversi i club interessati a lui. In questo avvio di stagione, ha incassato 17 reti in 13 partite e mantenuto la sua porta inviolata in 4 occasioni.

Il trequartista, classe 2003, campione del campionato Primavera con l’Empoli, club con il quale ha vinto anche il torneo Under 16 nel 2019, sta muovendo i suoi primi passi in Serie A. Finora ha siglato due gol nel campionato in corsa.

Per Schira, sia Vicario sia Baldanzi potrebbero diventare degli obiettivi sensibili del Napoli per la prossima stagione.