Napoli, dopo la gioia arriva un’altra delusione: è successo dopo l’Atalanta

La delusione dopo la gioia: per la società azzurra c’è una brutta notizia dopo la bellissima vittoria di Bergamo contro l’Atalanta

I tifosi del Napoli continuano a vivere un periodo di enorme entusiasmo. La vittoria contro l’Atalanta, la seconda in classifica e in uno stadio sempre molto ostico, ha alimentato la gioia di tutti i sostenitori azzurri, accorsi in gran numero al Gewiss Stadium per supportare la propria squadra.

Osimhen prima ed Elmas poi hanno risposto all’iniziale vantaggio di Lookman, autore del gol che aveva sbloccato il risultato su calcio di rigore. Da lì è poi cominciata la rimonta azzurra, portata a casa con un secondo tempo eccezionale dal punto di vista difensivo – l’unico pericolo la traversa ancora dell’ex Fulham.

Ma purtroppo per il Napoli non ci sono solo gioie e sorrisi. C’è un altro Napoli che proprio non riesce ad ingranare e che anche oggi ha subito una dolorosa sconfitta, tra l’altro anche con un uomo in più.

Napoli Primavera, clamorosa sconfitta: l’uomo in più non basta

Il Napoli Primavera infatti è stato sconfitto dall’Hellas Verona con il risultato di 1-0. Poco prima dell’inizio del secondo tempo, intorno al 55′, la squadra di casa è rimasta in dieci per l’espulsione di Bragantini.

A quel punto ci si aspettava un’accelerazione del Napoli per cercare di vincere la partita, ma invece la reazione non c’è stata e, a poco meno di dieci minuti dalla fine, si è completata la frittata.

Fallo di mano di Hysaj in area e quindi calcio di rigore per il Verona, realizzato da Caia. Niente da fare quindi per Boffelli, che poco prima aveva salvato il risultato con una grande parata.

Nei minuti di recupero ci prova due volte Bony, alla ricerca di un disperato pareggio, ma purtroppo non è arrivato. Il Napoli dei giovani quindi perde nonostante l’uomo in più e le occasioni create. Decide il rigore di Caia realizzato intorno all’85’.