Inter, esonero dietro l’angolo? Il dato gela Inzaghi, c’entra anche il Napoli

L’Inter malissimo in campionato e la sconfitta con la Juventus aggrava la situazione: Inzaghi suda freddo, c’è il dato che vede anche il Napoli coinvolto

Il 2-0 di Torino è stata una vera e propria doccia fredda per l’Inter e i suoi tifosi. Non solo perché è arrivata contro gli acerrimi rivali della Juventus, ma anche e soprattutto per la classifica che adesso torna a piangere. E nel secondo tempo dello Stadium, tutti i passi in avanti commessi dagli uomini di Simone Inzaghi sembrano essere stati dissolti di botto.

Dopotutto, la prestazione dell’Inter è stata tutt’altro che brillante. Nei secondi quaranticinque minuti, i nerazzurri sono stati completamente sovrastati dalla formazione di Massimiliano Allegri. E poco importa dell’occasione sprecata da Lautaro Martinez, la doccia è stata davvero gelata per i meneghini. Anche perché la classifica parla chiaro e i precedenti con la storia recente dei lombardi fa sudare freddo lo stesso Inzaghi.

Inter, esonero per Inzaghi? Il precedente spaventa: c’entra anche il Napoli

Il dato, infatti, è incontrovertibile e a sottolinearlo è il noto giornalista Maurizio Pistocchi su Twitter: dopo sole 13 giornate, l’Inter dista undici punti dalla capolista Napoli. Un distacco che non si registrava dalla stagione 2016-2017, quando in panchina sedeva Frank De Boer. L’ex allenatore dell’Ajax fu poi esonerato proprio alla quattordicesima giornata, con un ruolino di marcia di sole 5 vittorie e 2 pari e 7 sconfitte.

Insomma, non il migliore dei presagi per Simone Inzaghi. La sua Inter ha bisogno di una nuova svolta per non gettare all’aria la corsa al vertice e restare in scia del Napoli e delle altre pretendenti allo Scudetto. I tifosi nerazzurri non possono che sperare che non sia troppo tardi.