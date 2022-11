Napoli, Osimhen spettacolare: l’ufficialità fa esultare anche i tifosi

L’ufficialità su Osimhen fa esultare i tifosi del Napoli ed è una manna anche per Luciano Spalletti

Il Napoli in questa stagione è primo in classifica dopo tredici giornate e questo pomeriggio affronterà l’Empoli. La scorsa stagione, i toscano vinsero due partite su due contro la squadra di Spalletti, che in passato ne è stato anche l’allenatore. Questo pomeriggio, se il Napoli vorrà seriamente puntare allo scudetto, dovrà tornare a vincere. Non sarà semplice visto che mancherà Khvicha Kvaratskhelia.

L’attaccante georgiano è rimasto fuori dai convocati già per la sfida con l’Atalanta, i partenopei hanno ugualmente vinto grazie al gol decisivo di Elmas su assist di Osimhen. Proprio il centravanti nigeriano si è reso protagonista di una prova super generosa, tra l’altro condita da un gol e, appunto, un assist. Il suo rendimento non può che far esultare Spalletti e i tifosi del Napoli e un dato lo certifica.

Napoli, Osimhen è il miglior marcatore nigeriano della Serie A

Il Napoli, sui propri canali social, ha esaltato le qualità di Victor Osimhen con un tweet: “E’ diventato il miglior marcatore nigeriano della Serie A con l’ultimo gol segnato in campionato”. In totale, sono 32 i gol realizzati dall’attaccante partenopeo da quand’è arrivato dal 2020. Ha superato Simy, che deteneva il record con 31 gol, e staccato definitivamente Obafemi Martins, fermo a 27 gol.

Una grande gioia per Spalletti e per i tifosi del Napoli, che sperano che Osimhen possa incrementare ancor di più questo bottino. Finora, ha segnato otto gol in nove partite in campionato, a cu tra l’altro va aggiunto un gol in tre partite di Champions League. Un bottino più che interessante considerato che ha subito un brutto infortunio a settembre.