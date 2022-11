Napoli, adesso c’è anche l’annuncio: succederà dopo l’Udinese

Arriva finalmente l’annuncio: il programma dopo la partita contro l’Udinese è stato deciso, ecco tutto quello che c’è da sapere

Il Napoli è sempre più primo in classifica e ieri ha aumentato il distacco dal Milan. Dopo la vittoria contro l’Empoli, è arrivato il pareggio del Milan contro la Cremonese: questo vuol dire che, con una vittoria domenica, la squadra azzurra chiuderà il 2022 al primo posto e con otto punti di distacco sulla seconda in classifica.

L’ultimo ostacolo prima del Mondiale è l’Udinese, atteso al Maradona sabato alle 15:00 per la seconda partita della 13^ giornata di Serie A. Un match da non sottovalutare, nonostante il periodo no dei friulani: dopo un ottimo inizio, la squadra di Sottil è incappata in una serie di risultati negativi, come il recente pareggio contro lo Spezia. L’Udinese però è un avversario sempre ostico e il Napoli dovrà fare una prestazione importante. Dopodiché ci sarà un breve periodo di riposo prima di un nuovo ritiro.

Napoli, ritiro in Turchia durante il Mondiale: le date

Come riportato da Radio CRC, il Napoli si ritroverà il prossimo 28 novembre in Turchia, più precisamente ad Antalya, dove si allenerà per un paio di settimane, fino al 13 dicembre. La squadra si allenerà lì e farà anche delle amichevoli, poi il ritorno in Italia: da lì in poi ci saranno altre tre amichevoli, che si disputeranno entro il 23 dicembre.

Il programma della squadra, per quei giocatori che non andranno al Mondiale, è quindi questo. Sarà una novità assoluta per tutti, in Italia e non solo. La società ha optato per il ritiro in Turchia in una bella località di mare dove trascorrere del tempo insieme e rafforzare ancora di più il gruppo, anche se ci saranno gli assenti perché impegnati in Qatar.