“Via a gennaio”: caos Mourinho, annuncio clamoroso per la Roma

Roma, Josè Mourinho non si trattiene in conferenza stampa ed esce allo scoperto dopo l’attacco in diretta tv: ecco cosa è successo.

La Roma di Josè Mourinho esce con un solo punto dal Mapei Stadium dopo il match contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Il tecnico capitolino, beffato da un gol di Pinamonti nei minuti finale, è intervenuto nell’immediato post gara lanciando un clamoroso attacco ad un membro della rosa. Il nome resta celato poiché lo Special One non si è sbottonato e non ha fatto alcun nome.

Per il ‘Corriere dello Sport’, però, l’attacco è rivolto a Karsdorp. Il difensore giallorosso non sembra essere sceso in campo col giusto atteggiamento e la rete del Sassuolo è arrivata proprio da una sua disattenzione. Dopo l’intervista in diretta su ‘DAZN’, l’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa.

Roma, Mourinho netto in conferenza

Durante l’incontro con la stampa, Mourinho ha affrontato il tema relativo all’atteggiamento della squadra, uscita con un 1-1 dalla sfida contro i neroverdi. Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni del portoghese: “Tradito dall’atteggiamento di uno? È un fatto dentro al campo. Le conseguenze? L’ho invitato a trovare un’altra squadra per gennaio, ma non credo. Non dirò il suo ruolo”.

Poi prosegue: “Soddisfatto della squadra? Tutti i giocatori hanno dato il massimo. Non abbiamo i calciatori più creativi. Abbiamo dato tutto il peso sulle spalle di un bambino che qualche mese fa giocava sui campi di plastica (Volpato, ndr). Non ho mai criticato alcun giocatore, sbaglio anche io in famiglia. Però non dobbiamo appagarci, l’atteggiamento giusto è un altro. Quando sei un professionista devi rispettare chi rappresenti e quelli che lavorano con te. Questo è l’unico motivo che mi fa dispiacere, sento questa sensazione”.