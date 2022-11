Calciomercato Napoli, Giuntoli anticipa tutti di nuovo: colpo in arrivo?

Calciomercato Napoli: Giuntoli vuole anticipare Milan, Inter e Juve subito a gennaio. Possibile colpaccio in arrivo

La sessione di calciomercato invernale resta a gennaio ma, con il Mondiale di mezzo e la lunga sosta, le società potrebbero muoversi in netto anticipo. Il Napoli sta facendo un cammino straordinario e il mercato potrebbe essere un’opportunità per rinforzare ulteriormente la rosa e puntare seriamente alla vittoria dello Scudetto.

C’è un calciatore che piace particolarmente a Cristiano Giuntoli, che sembra davvero molto interessato a portarlo al Napoli il prima possibile. Lo ha visto di recente proprio al Maradona ed è stato uno dei migliori della squadra avversaria. Il pensiero del direttore sportivo ha trovato ulteriori conferme: è lui il calciatore sul quale puntare, soprattutto per il futuro. Perché è giovanissimo e soprattutto è italiano. Un mix che ai club di Serie A fa sempre molto piacere.

Calciomercato Napoli, colpo a gennaio: Giuntoli lo vuole

Come riportato da Sportmediaset, ci sono solo conferme sull’interesse molto forte del Napoli su Tommaso Baldanzi. Il centrocampista, classe 2003, si sta mettendo in mostra con l’Empoli: in questi primi mesi in Toscana sta facendo vedere cose bellissime, soprattutto in fase offensiva. Si tratta di una mezzala di inserimento che Paolo Zanetti ha spesso schierato anche da trequartista. Sono questi i suoi ruoli, e va sottolineato anche il suo apporto in fase difensiva.

Nel ruolo di trequartista, proprio in Napoli–Empoli, ha messo in difficoltà Lobotka con una difesa praticamente a uomo. Le sue qualità convincono a pieno Giuntoli, che sembra intenzionato a portarlo in azzurro. L’idea potrebbe essere quella di acquistarlo a gennaio per poi lasciarlo in prestito ancora ad Empoli fino al resto della stagione.

Potrebbe essere questa quindi la strategia del direttore sportivo per anticipare tutti gli altri club interessati. Su Baldanzi infatti c’è anche l’attenta visione di Milan, Inter e Juventus. L’Empoli però sa di avere un gioiellino fra le mani e per questo potrebbe pensare di bloccare la cessione adesso e rimandare qualsiasi discorso all’estate, quando il prezzo sarà sicuramente lievitato.