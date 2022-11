Napoli, annuncio improvviso su Kvaratskhelia: ora i tifosi finalmente esultano

Elmas fa esultare i tifosi: arriva l’annuncio su Kvaratskhelia tanto atteso. Ecco le sue dichiarazioni sul recupero del georgiano

Il Napoli si sta preparando per l’ultima partita del 2022. Andrà in scena domenica alle ore 15:00 al Maradona contro l’Udinese, una squadra che non se la sta passando benissimo nell’ultimo periodo, nonostante un inizio quasi perfetto.

Sottil infatti ha perso un po’ di terreno e adesso spera di chiudere con una bella prestazione contro la prima della classe. Spalletti vuole regalare l’ultima gioia ai suoi tifosi prima del Mondiale, dopodiché si tornerà in campo soltanto a gennaio. L’allenatore spera di recuperare Kvaratskhelia, anche se anche oggi non si è allenato e ha svolto terapie. Ma intanto è arrivato un annuncio molto importante da parte di un suo compagno di squadra.

Infortunio Kvaratskhelia, Elmas fa esultare i tifosi

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, Elmas ha dato una buona notizia ai tifosi per quanto riguarda il recupero del georgiano, out da un paio di settimane per un problema alla schiena. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate poco fa: “Sta bene, sta facendo le sue terapie. Penso che tornerà presto in campo con noi. Speriamo, perché sta facendo un campionato bellissimo. Ha fatto una cosa incredibile finora e deve cercare di fare ancora di più”.

Tutto il gruppo quindi riconosce l’importanza di Kvaratskhelia in questo Napoli e spera che possa rientrare il prima possibile. L’assenza dell’esterno si è fatta sentire per quanto riguarda la produzione offensiva, ma per fortuna non per i risultati: da quando non c’è lui, infatti, la squadra ha continuato a vincere, e tra questi c’è anche il successo contro l’Atalanta a Bergamo (dove tra l’altro ha segnato proprio Elmas, scelto da Spalletti come suo sostituto lì a sinistra).

Il georgiano continua a fare le sue terapie quindi a Castel Volturno, con la speranza di rivederlo per l’ultima volta per questo 2022 al Maradona sabato pomeriggio.