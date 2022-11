Milan, che guaio per Pioli: infortunio e salta la Fiorentina

Pessime notizie per il tecnico Stefano Pioli, che perderà il giocatore in occasione di Milan-Fiorentina, in programma domenica alle 18:00.

Per l’ultima gara di campionato, il tecnico Stefano Pioli ha le forze contate sopratutto per l’attacco. Durante la sessione pomeridiana di allenamento di questo venerdì, infatti, si è fermato il brasiliano Junior Messias. Ciò impone dei ragionamenti in merito alla formazione da presentare sul terreno di gioco.

Il giocatore, poco prima di concludere l’allenamento, come spiegato in diretta a ‘SKY Sport’, è stato costretto a fermarsi. La causa sarebbe stata un problema alla coscia, che l’ha spinto a dover abbandonare la seduta anzitempo.

Si tratterebbe quindi di un problema di natura muscolare, il quale sarà approfondito e accertato nelle prossime ore. Junior Messias sarà valutato attentamente dallo staff medico e tecnico del Milan, prima di capire se dovrà dare ufficialmente forfait alla gara contro la Fiorentina.

Milan, infortunio muscolare per Junior Messias: la situazione

Il tecnico Stefano Pioli sta già valutando il sostituto di Junior Messias, qualora fosse irrecuperabile per la gara di domenica. La trequarti sarà sicuramente composta da Brahim Diaz e Rafael Leao alle spalle di Oliver Giroud, come terminale offensivo. Lo spagnolo e il portoghese potrebbero essere accompagnati da Krunic o da De Ketelaere. È questo il ballottaggio aperto fino ad ora.

Ad ogni modo, si ha ancora l’intera giornata di domani a disposizione prima di capire effettivamente come procedere. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha riportato soltanto quanto segue sull’allenamento di: “Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare. Il gruppo ha proseguito con alcuni esercizi atletici. Terminata la prima parte la squadra ha proseguito l’allenamento con una serie di esercitazioni tecniche sul possesso. A seguire Mister Pioli ha diretto la parte tattica della sessione odierna che si è chiusa con la consueta partitella su campo ridotto”.